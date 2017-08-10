На базе отдыха в Коблево отравились дети

На базе отдыха "Винница" в Коблево Николаевской области произошло массовое отравление детей из киевского танцевального коллектива Dance Family. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

8-9 августа 2017 года в инфекционное отделение Березанской больницы с острым гастроэнтероколитом и пищевой токсикоинфекцией сразу госпитализировали 15 подростков. По результатам медицинского осмотра, заболевание выявили еще у 3 детей и направили их в больницу.

Члены танцевального коллектива отравились после обеда и ужина в столовой базы отдыха "Винница".

По состоянию на 9 августа на базе отдыха находились около 350 человек.

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База не получала документов, которые дают право на оздоровление и отдых детей. По результатам опроса, факты заболевания среди других отдыхающих не зарегистрированы. Внеплановые проверки кафе и столовой продолжаются.