В Киеве на Вокзальной площади неизвестные открыли стрельбу, в результате чего три человека получили ранения. Об этом в Facebook сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Возле железнодорожного вокзала в результате конфликта двое неизвестных ранили из травматического оружия трех мужчин.

"По предварительной информации врачей, у пострадавших – травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Нападавшие скрылись", – сообщила Блищик.

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают злоумышленников, выясняют обстоятельства конфликта, общаются со свидетелями и очевидцами.