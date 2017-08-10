Платить наличными за парковку с сегодняшнего дня в Киеве запрещено

С сегодняшнего дня в Киеве водители могут платить за стоянку автомобилей через паркомат, с помощью смс, мобильного приложения или приобрести в пунктах реализации специальный талон. Об этом во время инспекции парковок сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Это начальный этап сложных реформ системы парковки в Киеве. Своей инициативой Виталий Кличко исключает обращение теневой наличности в этой сфере! Можно смело говорить, что заявление городского головы – конец теневых сделок в парковке. Итак, если кто-то с сегодняшнего дня потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию", – пояснил Симонов.

Он подчеркнул, что парковка в выходные дни бесплатная. Эта информация указана на информационных табличках, которые есть на каждой площадке в Киеве.

"Такая практика является нормальной для большинства европейских городов. В Украине такая норма закреплена законодательно, но, к сожалению, пользуясь неосведомленностью населения парковщики требовали плату за парковку даже в выходные", – сказал чиновник.

Кроме того, Симонов сообщил о новых требованиях к оборудованию парковок.

"Разработаны новые требования к обустройству парковочных площадок. В планах предприятия "Киевтранспарксервис" до конца года оборудовать все "дневные" площадки по новым стандартам", – подчеркнул он.

По словам чиновника, до конца года должна быть разработана единая система администрирования всех существующих систем оплаты парковки таким образом, чтобы инспектора имели в режиме реального времени информацию об уплате парковки по номеру авто независимо от выбранного водителем способа оплаты.

Симонов также добавил, что на данном этапе инспектора новой службы будут только информировать и предупреждать водителей о необходимости оплаты пользования услугой парковки. Полномочия штрафовать или в случае необходимости эвакуировать автомобиль инспектора получат только после принятия Верховной Радой закона об упорядочении парковки.

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Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил: "Если кто-то после 10 августа будет требовать с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. А этот большой теневой оборот наличности должен перестать существовать".