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Главная » Страна » Фото Сущенко в тюрьме рисует картины ручкой, чаем и луковой шелухой

Фото Сущенко в тюрьме рисует картины ручкой, чаем и луковой шелухой

<span class="label red">Фото</span> Сущенко в тюрьме рисует картины ручкой, чаем и луковой шелухой
Роман Сущенко / Фото: РИА Новости

Политзаключенный нарисовал уже два городских пейзажа

10.08.17 681
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Журналист Укринформа Роман Сущенко, которого незаконно задержали в Москве, прислал новый рисунок – пейзаж швейцарского города Женева. Об этом рассказала дочь журналиста Юлия Сущенко, передает Укринформ.

"Сегодня получила новую партию писем от нашего Романа Сущенко, датированную апрелем-маем. Отец нарисовал еще один шедевр – на этот раз Женеву", – сообщила Юлия Сущенко.

По словам дочери Сущенко, письма из "Лефортово" были отправлены только 13 июля, хотя написаны были несколько месяцев назад.

Как указал сам Сущенко, рисунок формата А4 он создал с помощью бумаги, шариковой ручки, чая и шелухи лука.

Это второй рисунок, который нарисовал украинский журналист в заключении в СИЗО "Лефортово". До этого он изобразил вид на французскую столицу Париж.

Рисунки Романа Сущенко

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

Срок содержания Сущенко под стражей был продлен до 30 сентября.

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