Против должностных лиц Нафтогаза открыто уголовное дело, – СМИ

4 августа департамент по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры открыл уголовное производство против должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник в ГПУ.

Собеседник журналистов не уточнил фамилий фигурантов дела, пояснив только, что они подозреваются в нарушении двух статей УК: №172 (Грубое нарушение законодательства о труде) и №364 (Злоупотребление властью или служебным положением).

В рамках этого производства 9 августа Генпрокуратура затребовала у Нафтогаза список документов.

"Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, просим предоставить заверенные копии действующего устава "Нафтогаза"; журнала входа/выхода в центральный офис компании за 18 и 21 июля 2017 года", – говорится в запросе ГПУ на Нафтогаз, которым располагает ЭП.

Кроме того ГПУ затребовала табель учета рабочего времени главы НАК Андрея Коболева, Щербенко В.В. (директор по административной деятельности НАК) и Лупащенко В.М. (начальник управления департамента безопасности НАК) за 18 июля; должностную инструкцию Коболева, Щербенко и Лупащенко, действующую на июль-август 2017 года.

Производство открыто по факту увольнения 1 августа Игоря Бурака с должности вице-президента – главного инженера ПАО "Укртрансгаз".

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По неофициальным данным, в указанные даты (18 и 21 июля) Бурак приезжал в центральный офис Нафтогаза, где проводил встречу с Коболевым, Щербенко и Лупащенко.

"Говорили про его увольнение "по собственному". Он не согласился, поэтому (в конце июля, – ред.) было начато внутреннее служебное расследование и его уволили по статье", - говорит источник ЭП в Укртрансгазе.

"В ходе работы комиссия собрала соответствующие доказательные материалы, установила факты нарушений и вину должностных лиц компании, к которым были применены соответствующие дисциплинарные взыскания, в том числе увольнения", – такая формулировка содержится в официальном пояснении Укртрансгаза к решению об увольнении Бурака.

Игорь Бурак является членом команды экс-президента Укртрансгаза Игоря Прокопива (в настоящее время занимает пост замглавы Минэнерго) – оппонента Андрея Коболева.