Вернуть всё назад. Владимир Омелян восстановил полный контроль над Укрзализныцей

9 августа Кабмин удовлетворил прошение Войцеха Балчуна об уходе с поста руководителя Укрзализныци "по личным мотивам". Новость об уходе польского менеджера трудно назвать неожиданностью. Его контракт закончился ещё в июне. Решение о продлении контракта с экспатом Кабмин планировал рассмотреть на заседании 7 июня. Однако этого не произошло и ещё месяц Балчун руководил крупнейшей госкомпанией страны в "подвешенном состоянии".

Любопытнее другое — отставка Балчуна произошла пять дней спустя после того, как Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Кабмина о выведении Укрзализныци из подчинения Мининфраструктуры и передаче госкомпании Минэкономразвития.

Уход польского менеджера и возвращение заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова в кресло и. о. главы Укрзализныци подвели черту под длившимся с января 2017 года открытым конфликтом Балчуна и Омеляна. На этот момент за министром однозначная победа.

Давно пора

Владимир Омелян не скрывает удовлетворения от ухода Балчуна. "Увольнение — правильный шаг, хотя оно должно было состояться не позднее июня этого года по итогам соответствующего отчёта в правительстве. Хотел бы подчеркнуть, что вопрос смены высшего руководства Укрзализныци поднимался мною в течение последних 10 месяцев, и наконец это произошло", — восклицает министр.

В недавней беседе с корреспондентом Фокуса одним из главных недостатков Балчуна Омелян называл отсутствие реальной борьбы с коррупцией в госкомпании, особенно в таких областях, как ремонт подвижного состава и поставки электроэнергии. Недовольство министра менеджером основывается на результатах недавних расследований деятельности Укрзализныци Генпрокуратурой и СБУ.

20 июня Генпрокуратура провела обыски в офисе УЗ и жилье менеджеров компании. Правоохранительные органы подозревают руководство госкомпании в содействии интересам неких российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний. Якобы УЗ безосновательно занизила тарифы на перевозку грузов для этих компаний, в результате чего государству нанесён ущерб на сумму свыше $10 млн.

Помимо борьбы с коррупцией, вызывают сомнения и успехи Балчуна в структурных реформах УЗ

Служба безопасности Украины связывает тарифную коррупцию с влиянием на принятие решений руководством госкомпании некой группы "смотрящих" за УЗ (это определение содержится в официальном пресс-релизе СБУ), которые и проводили переговоры с россиянами. Кроме того, СБУ заявляет о разоблачении механизма схемы приобретения чиновниками Укрзализныци некачественных запчастей для ремонта тягового подвижного состава на сумму около 100 млн грн. По мнению спецслужб, использование низкокачественных запчастей приводило к регулярному выходу из строя тепловозов.

Вызывают вопросы правоохранителей и топливные тендеры УЗ, которые в последнее время регулярно выигрывает компания "Трейд Коммодити". При этом, как неоднократно утверждал глава консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, топливо поставлялось по завышенным, по сравнению с рыночными, ценам.

Помимо борьбы с коррупцией, вызывают сомнения и успехи Балчуна в структурных реформах УЗ. По словам главы совета общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимира Наумова, год команда польского менеджера попросту выдавала текущую операционную деятельность за реформы. "Ещё в начале 2016 года в УЗ был принят внутренний план реформирования. К тому же есть постановление Кабмина, где были прописаны этапы реформирования. То, что должно было быть сделано за 2016 год, мы стали получать только в 2017-м и то лишь в малых проявлениях в виде, к примеру, пассажирской компании. Но и здесь передали компании не только пассажирский состав, но и вокзалы, что делать категорически нельзя", — говорит эксперт.

Кроме того, по словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, Балчуну не удалось изменить систему тарифообразования на грузовые перевозки: тарифы утверждает не УЗ, а Кабмин, а компания, таким образом, продолжает дотировать украинских олигархов.

Чужой монастырь

За несколько дней до своего ухода из УЗ Войцех Балчун дал интервью польскому порталу Eastbook, в котором признал достаточно скромные результаты своей работы в Украине. По словам Балчуна, в нашей стране ему удалось добиться лишь незначительных изменений, несколькими годами ранее воплощённых им в польской PKP Cargo. Менеджер объясняет, что главной частью его реформ в Польше стало сокращение числа работников, что позволило перевозчику значительно сократить затраты и выйти в прибыль. В Украине же вопрос сокращения численности работников оказался крайне политизированным. "Я сначала считал, что получил от правительства мандат действовать совершенно свободно. Но оказалось, что правда лежит, назовём это деликатно,посередине. Как бы там ни было, намерения, на мой взгляд, были целиком правильные. Фаза же их реализации — это другой вопрос", — говорит Балчун.

Осознавал ли Балчун, подписывая контракт с УЗ, что ему изначально отводилась роль пешки в большой игре?

По словам менеджера, ещё один сложный вопрос — это популистское видение реформ в нашей стране. "Украинцам нужно каждый день говорить, что изменения, реформы и успех — это вопрос дней и даже часов. Если же кто-то утверждает, что это дело годов, этого никто не хочет слушать", — сокрушается Балчун. В результате, по словам экспата, ход реформ на УЗ стал объектом критики популистов, что вылилось в поток направленного против Балчуна чёрного пиара.

Что дальше?

В утешение поляку можно сказать, что он уже пятый со времён Революции достоинства руководитель УЗ, которому поручили реформировать компанию, но которому это не удалось. Причина неповоротливости "железнодорожного монстра" очевидна:УЗ это самая крупная железная дорога Европы. На долю железнодорожных перевозок приходится около 60% всех перевозок страны. Естественно, столь громоздкая и неповоротливая компания, в которой "левая рука не ведает, что делает правая", — один из наиболее лакомых кусков для чиновников и политиков, желающих "сесть" на теневые потоки.

По одной из версий, противостояние Омеляна с Балчуном как раз и было связано с конфликтом "подковёрных" интересов Народного фронта, по квоте которого Омелян стал министром, и части фракции БПП, близкой к экс-главе Администрации президента Борису Ложкину. Такую точку зрения косвенно подтверждает хоть и разновекторный, но явно политизированный характер ключевых тендеров УЗ. Топливо госкомпании поставляет вышеупомянутый "Трейд Коммодити", которого через Грановского связывают с орбитой интересов Игоря Кононенко. Ремонтирует вагоны УЗ на заводе спонсора Арсения Яценюка Леонида Юрасова. А комплектующие госкомпании поставляют братья Дубневичи.

Трудно судить, что стало последней каплей, после чего премьер Владимир Гройсман, ранее поддерживавший Балчуна в его конфликте с Омеляном, согласился на смену руководителя УЗ. По одной из версий, отставка Балчуна и возврат УЗ в управление МИУ стали благодарностью Омеляну за то, что тот согласился взять на поруки экс-депутата от Народного фронта Николая Мартыненко, которого правоохранители подозревают в коррупции. Сейчас якобы на должность исполняющего обязанности УЗ вернут Александра Завгороднего, который уже возглавлял госкомпанию в 2014–2015 годах. Он работал на УЗ с 1993 года, поэтому знает как официальную, так и теневую железнодорожную кухню и способен найти компромиссы в переплетающихся вокруг УЗ интересов различных сил. Впрочем, это лишь слухи.

Гораздо интереснее, осознавал ли Балчун, подписывая контракт с УЗ, что ему изначально отводилась роль пешки в большой игре?