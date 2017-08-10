Штабы борьбы с аграрным рейдерством появятся в Украине 15 августа

Через неделю по всей Украине должны появиться штабы по борьбе с аграрным рейдерством.
Об этом написал в Facebook вице-премьер Геннадий Зубко.
"Для борьбы с аграрным рейдерством будут созданы региональные оперативные штабы. Сегодня принято соответствующее протокольное решение. Штабы будут работать в режиме оперативного реагирования на попытки рейдерских захватов земель или выращенного фермерами урожая", - написал Зубко.
Председатели ОГА вместе с территориальными подразделениями Минюста, МВД, Генпрокуратуры, Госгеокадастра и представителями отраслевых ассоциаций должны создать штабы до 15 августа.
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Координировать их деятельность будет правительственная рабочая группа. "Отчет перед Кабинетом министров - каждые две недели, 15 ноября - окончательный отчет о ситуации и мерам противодействия", - отметил вице-премьер.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине для борьбы с захватами фермерских хозяйств создадут антирейдерские штабы.