Кабмин утвердил число призывников на срочную службу в Нацгвардии в августе

Кабинет министров Украины установил численность подлежащих призыву на срочную службу в Национальной гвардии в августе в количестве 1 тысяча человек. Об этом свидетельствует распоряжение правительства №511-р от 9 августа.

"Правительство определило численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины. Согласно распоряжению, в августе 2017 года до Национальной гвардии Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 1000 человек", – сказано в сообщении Кабмина.

Согласно документу, Министерству внутренних дел поручено перечислить средства Министерству обороны на перевозку и питание призванных граждан на срочную военную службу в Нацгвардии в сумме 413 580 гривен.

Правительство также поручило Минобороны обеспечить проездными документами граждан Украины, призванных на срочную военную службу для следования от сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы, а также питанием во время пребывания в указанных пунктах и в дороге.

Кроме того, правительство поручило Киевской городской и областным государственным администрациям обеспечить осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в августе.