Сущенко разрешили свидание с женой и звонок сыну

Адвокат заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что его подзащитному дано разрешение на свидание с женой и дочерью, а также право на еще один звонок – сыну.

Об этом адвокат сообщил корреспонденту Укринформа.



"Удалось добиться разрешения на свидание Романа Сущенко с женой и дочерью. Анжелика и Юля вскоре поедут к нему... И дали ещё один звонок сыну", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что посетит Романа Сущенко в СИЗО в четверг, 10 августа.

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Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

Срок содержания Романа Сущенко под стражей был продлен до 30 сентября.

Напомним, в июле оккупанты позволили Сущенко поздравить сына с Днем рождения.