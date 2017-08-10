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Главная » Страна » Пятерых чиновников Минобороны подозревают в хищении почти 70 млн грн
Пятерых чиновников Минобороны подозревают в хищении почти 70 млн грн
Фото: cit.ua

Пятерых чиновников Минобороны подозревают в хищении почти 70 млн грн

Средства госбюджета расхищали во время госзакупок касок и бронежилетов для армии

10.08.17 38
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Главная военная прокуратура сообщила о подозрении пятерым чиновникам Министерства обороны в присвоении в общей сложности 68,2 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2014-2015 годов сотрудники департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны при осуществлении госзакупок касок и бронежилетов для нужд Вооруженных сил Украины расхищали средства госбюджета.

В процессе расследования было допрошено более 100 человек, изъято и исследовано более 3 тыс. документов, проведено почти 30 ревизий и сложных судебных экспертиз.

В результате проведенных мероприятий установлено, что исполняющий директора указанного выше департамента и начальник одного из управлений этого департамента оформили договора купли-продажи, по которым Минобороны незаконно выплатило ряду фирм-поставщиков средств защиты 32,6 млн гривен НДС (несмотря на то, что согласно законодательству, операции по снабжению военных касками и жилетами на время проведения АТО освобождены от налогообложения).

Кроме того, дополнительными соглашениями к отдельным таким договорам была безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов, что привело к лишним расходам министерства на общую сумму более 1,5 млн гривен.

В отношении еще трех фигурантов дела – сотрудника, директора и главного бухгалтера предприятия-поставщика, следствие выяснило, что в процессе выполнения обязанностей под договорам эти лица присвоили средства Министерства обороны на сумму 34,1 млн гривен.

Обвинительные акты относительно всех указанных лиц направлены в суд.

С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых.

Напомним, в декабре 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины начала досудебное расследование по факту хищения 1,3 млн грн госсредств должностными лицами государственного предприятия "Судостроительный завод им. 61 коммунара" в ходе ремонта флагмана ВМСУ "Гетьмана Сагайдачного".

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