Сухогруз с украинской командой перевозил 18 тонн гашиша

Вчера, 8 августа, в Средиземном море восточнее Гибралтарского пролива испанские власти задержали сухогруз Lady Boss с экипажем из 13 человек, двое из которых болгары, остальные – украинцы. Об этом сообщает Думская.

Испанский патрульный самолет засек судно в районе, где часто наблюдается перегрузка наркотиков на плавсредства контрабандистов.

Досмотровая группа королевского спецназа проникла на Lady Boss и обнаружила 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн.

Экипаж и судно арестованы. Сухогруз доставлен в испанский порт Алмерия. Среди моряков есть жители Одессы и области.