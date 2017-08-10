Телеканал ICTV и «Дизель Студио» начали производство 16-серийного комедийного фильма «Папаньки». Это задорная и веселая история про трех друзей, которые проживают в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме традиционных мужских интересов, их объединяет важная тема – отношения отцов и детей: один из героев только готовится стать папой, другой воспитывает 9-летнего сына, а третий – сына и двух дочек разного возраста. Герои безумно любят своих детей, гордятся их успехами и активно вовлечены в их воспитание. Только иногда отцы забывают, что сами уже выросли.

«Для нас это первый такой большой сериал, до этого мы снимали только скетчкомы, – рассказал продюсер «Дизель Студио», автор идеи сериала Алексей Бланарь. – «Папаньки» я придумал, когда находился в больнице, а дети терпеливо месяц ждали папу. Поделился своей идеей с Мишей Шинкаренко и Егором Крутоголовым. Мы озвучили идею на канале ICTV и решили – надо снимать! В кино и сериалах чаще делают акценты на роли матери в семье. А вот о взаимоотношениях пап с детьми – ничего нет».

Тема отцов и детей близка «дизелям». У Алексея Бланаря и Евгения Сморигина – по трое детей, у Михаила Шинкаренко и Олега Иваницы – по двое, есть сыновья у Егора Крутоголова, Евгения Гашенко и Александра Бережка. Все дети разного возраста, от новорожденных до взрослых.

«Для всех наших актеров воспитание детей – не пустой звук. Свое отношение к детям, общение с ними, мы и перенесли в сериал, по большому счету не придумывая ничего, – рассказал креативный продюсер Михаил Шинкаренко.

Главные роли доверили опытным «дизельным» папашам Евгению Сморигину, Егору Крутоголову и Евгению Гашенко. Их герои – отец троих детей (две дочери и сын) Евгений, отец сына-сорвиголовы, баловень судьбы Егор и молодой банковский работник Никита, который только готовится стать отцом. У них еще есть закадычный дружок – арт-директор ночного клуба, убежденный холостяк и балагур, змей-искуситель для добропорядочных семьянинов. Его играет Андрей Фединчик. Кстати, дети постоянно портят жизнь еще одному персонажу – управдому в исполнении Олега Иваницы.

Команда проекта:

Руководитель проекта – Наталья Каптан («Я тебя никогда не забуду», «Ялта-45», «Защитница», «Агент», «Боцман Чайка», «1941», «1942», «Вера, Надежда, Любовь», «На троих» 1-3 сезоны)

Режиссер – Ирина Васильева («Папины дочки» 1-2 сезоны, обладатель премии ТЭФИ)

Сценаристы – Юрий Русин, Денис Алистратов, Андрей Трегубников («Мамочки», «Последний из Магикян». «Большие Чувства», «Большая Разница» (Украина).Художник по гриму – Ирина Белина

Оператор – Тимофей Аврамчук («Инфоголик»)

Роли также исполняют:

Сын Егора – Демьян Шиян, 9 лет, («Толока», «Офицерские жены»).

Жена Егора – Лилия Ребрик («Останній москаль», «Родные люди», «Спросите у осени»)

Жена Никиты – Ольга Арутюнян (актриса «Дизель Студио»)

Жена Жени – Катерина Кузнецова («Кухня», «Королева бандитов», «Подари мне воскресенье»)

Сын Жени – Алексей Сморигин, 7 лет

А также – актеры Анна Варпаховская, Дарья Легейда.

Съемки сериала продлятся до конца октября, а первые серии можно будет увидеть вскоре на канале ICTV.