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Главная » Страна » 306 тысяч военных, прошедших АТО, получили статус участника боевых действий
306 тысяч военных, прошедших АТО, получили статус участника боевых действий
Фото: Пресс-центр штаба АТО

306 тысяч военных, прошедших АТО, получили статус участника боевых действий

Среди получивших такой статус - 249 гражданских

10.08.17 99
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Статус участника боевых действий уже получили 306 199 человек, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО.

По данным службы, среди тех, кто получил соответствующий статус, также 249 невоенных – это работники предприятий, учреждений и организаций.

Из военнослужащих статус участников боевых действий получили:

- 206 673 представителя Министерства обороны;
- 32 444 бойца Министерства внутренних дел;
- 28 890 нацгвардейцев;
- 9 050 сотрудников Службы безопасности Украины;
- 17 571 пограничник;
- 1 919 представителей Государственной специальной транспортной службы;
- 423 работника Управления государственной охраны;
- 742 представителя Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- 4 220 спасателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- 161 работник Генеральной прокуратуры;
- 3 341 полицейский;
- 479 налоговиков Государственной фискальной службы;
- 37 представителей Службы внешней разведки.

Лишены статуса участника боевых действий 96 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на январь 2017 года статус участника боевых действий имели 278 072 участников АТО.

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