Фестиваль «Дорога на Схід» (18-19 августа) заново обозначит Изюм на туристический карте страны. Изюмщина уже есть на этой карте, но как регион казацкого барокко, половецких каменных баб, живописных лесов и гор. Теперь она может стать и одним из центров современного фестивального движения.

Спустя полтора месяца сбора заявок от музыкантов, организаторы «Дороги на Схід» завершили формирование программы. Хедлайнеры фестиваля — Юрий Андрухович и АртПоле со спектаклем «Альберт, или Высшая форма казни», «Тартак», «ШАNА», «The ВЙО», «Жадан и собаки».

Кроме них, на фестивальных сценах будут играть музыканты и поэты из Харьковской и прифронтовых территорий. В частности, рок-группы «Изобарра Тор» (Сватово), «Смолова галерея» (Славянск), этно-коллектив «Заграйярочка» (Волноваха).

Напомним, первый день фестиваля — пре-пати на Фазенде «Виноград» (село Ивановка). День второй, 19 августа, — Изюм, три сцены и большая ярмарка в центре города. Вход на все мероприятия свободный. Полную программу смотрите по ссылке.

Доехать до фестиваля можно пригородными поездами, регулярными автобусными рейсами или дополнительными автобусами с автостанции №6 "Заводская" (станция метро "Индустриальная").

Бронирование билетов: bus.kharkov.ua или +380 57 732 65 02

Предварительная продажа: на автостанциях Харькова (№ 1, 2, 3, 4, 6) и области

Расписание по ссылке.

Переночевать можно в кемпингах: на Фазенде «Виноград» с 18-го на 19-е августа, в Изюме, недалеко от главной сцены, над речкой, с 19-го на 20-е.

Размещение бесплатное, но спальники и палатки необходимо иметь свои. Зарегистрироваться для места в кемпинге нужно по ссылке. Организаторы обеспечивают инфраструктуру кемпинга: воду, туалеты, души (в первом кемпинге) и охрану.

Во время фестиваля на площади Джона Леннона (бывшая площадь Ленина) откроется мурал с портетом легендарного битла. Роспись делает группа харьковских художников во главе с Андреем Пальвалем. Мурал — подарок городу от главного спонсора фестиваля, Райффайзен Банка Аваль.

В течение всего дня в Центральном городском парке Изюма будут работать фудкорт и ярмарка, на которую приедут со своими изделиями дизайнеры и мастера из Харькова и области.

Посмотреть на звездное небо Изюмщины через профессиональный телескоп в лагере фестиваля можно будет благодаря научно-популярном клубу «Вільний університет Майдан Моніторинг».

«За останні два роки ми десятки разів з музикантами та поетами їздили з виступами в зону АТО через Ізюм, оскільки він лежить на шляху на Схід, на кордоні Слобожанщини й Донбасу. Але жодного разу в самому Ізюмі не виступали, —рассказывает о зарождении идеи фестиваля его организатор, писатель Сергей Жадан. — І замислилися: чому? Соціально, культурно він дуже близький до міст Донбасу. До, скажімо, Краматорська, Слов'янська, Дружківки. Він так само потребує нашої співучасті, солідарності. Саме тому цього разу ми вирішили зупинитись в Ізюмі».

По словам Жадана, изначально локальное событие привлекало все больше людей и коллективов и постепенно превратилась в масштабное фестивальное действо. И даже географически разрослась, «захватив» село Ивановку.

«Фестиваль должен не просто пройти, но оставить память о себе, — говорит певица и представительница генерального партнера фестиваля Райффайзен Банка Аваль Марина Богун. — Именно поэтому мы и делаем в центре города мурал. Он будет высотой 4 этажа и его увидит каждый, кто едет через Изюм дорогой на Восток».

«Дорога на Схід» — проект вдохновляющий, — говорит Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo Ukraine, еще одного партнера фестиваля. — Это правильно — объединять людей ради того, чтобы выстраивать небольшими шагами будущее: вместе с каждым, кто может сделать что-то творческое. Мы в компании Lenovo уверены, что креативная экономика вдохновляет, пусть она вдохновит всех, кто присоединится к фестивалю».