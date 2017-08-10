Фигуранту дела "крымских диверсантов" вынесли приговор

Задержанного на территории временно оккупированного Крыма украинца Редвана Сулейманова приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

"Редвана Сулейманова приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы по ст. 207 ч. 2 Уголовного кодекса РФ – за заведомо ложное сообщение о теракте", - сообщил адвокат.

Сторона защиты Сулейманова намерена обжаловать приговор суда.

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Напомним, 13 августа 2016 года народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook сообщил о том, что Сулейманов был задержан ФСБ РФ.

Днем ранее один из российских прокремлевских телеканалов показал видео допроса третьего "украинского диверсанта", который задержан за якобы подготовку теракта в оккупированном Крыму. Мужчина, который представился как Редван Сулейманов, проживающий в Запорожье, сказал, что в октябре был якобы завербован в качестве "агента украинской разведки".

