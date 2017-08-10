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Количество русскоязычных изданий в Украине уменьшилось

Количество русскоязычных изданий в Украине уменьшилось
Иллюстративное фото

Количество изданий книг и брошюр на украинском языке также сократилось

10.08.17 111
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Число российских книг и брошюр в Украине по состоянию 1 августа 2017 года сократилось на 11,1% и составило 1,7 тыс. печатных единиц.

Об этом сообщает Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

При этом, количество изданий книг и брошюр на украинском языке в этот период уменьшилось на 2,7% – до 6 тыс. печатных единиц.

Общий тираж книг и брошюр в Украине к 1 августа 2017 года снизился на 17,7% от показателя 1 августа 2016 года – до 14,9 млн экземпляров. В то же время тираж такой продукции на украинском языке уменьшился на 11,3% – до 9,7 млн экземпляров, а тираж на русском языке упал на 31,4% и составил 4,3 млн экземпляров.

Кроме того, количество книжных изобразительных изданий за год снизился на 14,7% от уровня годом ранее и составило 406 печатных единиц. При этом количество таких изданий на украинском языке уменьшилось на 19,5% – до 264 печатных единиц, а их тираж сократился на 46,3%, до 535,4 тыс. экземпляров.

Количество русскоязычных книжных изобразительных изданий снизилось на 7,2% – до 116 печатных единиц, а их тираж сократился в 2,2 раза и составил 226,2 тыс. экземпляров.

Напомним, Google вложил в создание роботов-журналистов $800 тыс.

 

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