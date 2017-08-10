В столице появилось шесть нелегальных газозаправочных станций, - КГГА

На сегодня демонтажу в Киеве подлежат шесть нелегальных газозаправочных модулей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"За две недели появилось две новых псевдозаправки. Их владельцы получили предписания на демонтаж, поэтому заправки будут убраны до конца недели", - заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

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Он напомнил, что городская власть начала очистку столицы от незаконных конструкций еще три года назад, однако лишь консолидированные в этом году усилия представителей МЧС и Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды позволили продвинуться в этом вопросе.

"Сейчас несколько наиболее смелых решили снова вернуться, но мы демонтируем их объекты, или они сами демонтируют", - сказал Плис.

В пресс-службе отметили, что ранее около 70% объема продаж сжиженного газа в столице приходилось на нелегальные газовые заправки. Как следствие, бюджет столицы недополучил ориентировочно 625 млн гривен.

Напомним, платить наличными за парковку с сегодняшнего дня в Киеве запрещено.