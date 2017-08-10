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Главная » Страна » Со следующего года тесты ВНО будут сдавать выпускники ПТУ

Со следующего года тесты ВНО будут сдавать выпускники ПТУ

Со следующего года тесты ВНО будут сдавать выпускники ПТУ
cit.ua

Нововведение даст возможность сравнить уровень подготовки в школах, профтехучилищах и колледжах

10.08.17 25
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В следующем году ВНО по украинскому языку и литературе будут сдавать выпускники не только школ, но и профессионально-технических учебных заведений и колледжей.

Об этом сообщил на брифинге директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает "Украинская правда".

По словам Карандия, ВНО для выпускников ПТУ будет служить формой государственной итоговой аттестации (ГИА).

"Это произойдет впервые. До сих пор ВНО не применялось в форме государственной итоговой аттестации для выпускников профессионально-технических заведений и колледжей. Это даст возможность сравнить, какой уровень подготовки в школе, профтехучилище и колледже. В дальнейшем мы планируем сформировать единые требования для оценки этих выпускников", – отметил он.

Напомним, в следующем году тесты ВНО адаптируют для детей с проблемами зрения.

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