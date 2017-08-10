От армии скрываются более двух тысяч киевлян

В столице разыскивается более 2 тыс. человек, которые скрываются от призыва в армию.

Об этом 44.ua сообщила начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, на сегодняшний день в розыске находится 2041 человек.

Мужчины разыскиваются по ст. 335 (уклонение от военной службы), ст. 336 (уклонение от призыва по мобилизации), ст. 337 (уклонение от воинского учета), ст. 408 (дезертирство), ст. 409 (самовольное оставление воинской части).

Напомним, американские военнослужащие-трансгендеры подали в суд на Трампа.