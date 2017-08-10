Разминирование моста в Счастье приостановлено

Саперы ВС Украины начали разминирование моста в городе Счастье Луганской области, однако вынуждены были приостановить работы, поскольку боевики со своей стороны не дали гарантий безопасности.

Об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович, сообщает "УП".

"Мы начали работы по разминированию моста, но нет подтверждения с другой стороны о начале таких же работ. Соответственно, работы с нашей стороны приостановлены", - заявил Миронович.

По его словам, соответствующие согласования принимают на самом высоком уровне, то есть в ходе переговоров в Минске.

"Мы не можем разминировать объект без гарантий безопасности и того, что противоборствующая сторона пойдет нам навстречу", - отметил спикер.

Также Миронович сообщил, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации информировала российскую сторону о начале разминирования.

Напомним, три года назад начались бои за Иловайск.