У главы Киевского Окружного админсуда арестовали домашнее задание по английскому языку

Галицкий райсуд Львова арестовал $20 тысяч наличными, три слитка золота по 50 грамм, ряд документов и личных вещей главы Окружного админсуда города Киева Павла Вовка.
Об этом сообщает "Слово и дело".
Указано, что суд наложил арест на ряд личных вещей Вовка.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против беглого судьи-"баночника" Чауса открыли еще одно дело
Арестовано 20 тысяч долларов купюрами по 100; три слитка золота, на которых написано 50g. 999.9 с номером и сертификатами и другие личные вещи.
Суд даже зачем-то арестовал домашнее задание по английскому языку, выполненное Вовком.