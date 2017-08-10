В Луцке избили темнокожих студентов

Двое темнокожих студентов-иностранцев были госпитализированы после нападения на них неизвестных лиц в Луцке.

Руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко просит начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области взять на контроль досудебное расследование соответствующего уголовного производства по факту расовой нетерпимости.

"Сотрудники секретариата уполномоченного выявили информацию об инциденте, случившемся, вероятно, на почве нетерпимости. По размещенной в СМИ информации, 3 августа около 21:00… в г.Луцке неизвестные молодые ребята напали на группу темнокожих студентов местного вуза. В результате драки по крайней мере двое темнокожих парней попали в больницу", - сообщается на официальном сайте обмудсмена в четверг.

Во время инцидента нападающие выкрикивали оскорбления расистского характера.

"Надлежащее реагирование на правонарушения, совершенные на почве расовой нетерпимости, их расследование и принятие мер с целью предотвращения их совершения - залог безопасного для иностранцев общественного пространства. Сейчас среди иностранных студентов господствует страх, который не позволяет им свободно передвигаться по городу", - отмечается в письме руководителя секретариата омбудсмена.

Напомним, в Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион.