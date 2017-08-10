В четверг, 10 августа, в Полтаве на пляже Дублянщина произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, ребенок получил ранения.

Как пишет издание "Полтавщина", на пляже произошел конфликт между владельцем магазина (по другой информации, кафе) и неизвестными.

К владельцу магазина подошел человек с другой части пляжа, возникла ссора. После драки мужчина вернулся с вооруженной подмогой.

Как рассказывают очевидцы, предприниматель выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который в вскоре после ранения умер. Дробь также попала в ребенка, он госпитализирован. Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов.

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Как сообщили в патрульной полиции, один стрелок задержан. Остальные скрылись с места происшествия. В городе объявлен план "Перехват".

Самого владельца магазина нападающие избили битами, он госпитализирован в травматологию.

Напомним, в Луцке избили темнокожих студентов.