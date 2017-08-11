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Главная » Страна » Мужчину, устроившего стрельбу на пляже в Полтаве, задержали

Мужчину, устроившего стрельбу на пляже в Полтаве, задержали

Мужчину, устроившего стрельбу на пляже в Полтаве, задержали
Иллюстративное фото

На данный момент он дает показания

11.08.17 88
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Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на одном из пляжей в Полтаве.

Об этом сообщил спикер ведомства в Полтавской области Роман Гришин, пишет "112 Украина".

На данный момент он дает показания, проводится проверка.

По словам представителя полиции, по предварительным данным между отдыхающими на пляже возникла конфликтная ситуация, которая переросла в дальнейшем в драку между двумя компаниями.

"Во время схватки 22-летний житель Полтавы открыл стрельбу из гладкоствольного ружья, в результате которой ранил двух мужчин и ребенка 2010 г.р. Один из мужчин скончался на месте", - уточнил Гришин.

Напомним, в четверг, 10 августа, в Полтаве на пляже Дублянщина произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, ребенок получил ранения.

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