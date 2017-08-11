Войцех Балчун официально уволен с должности

Кабинет министров Украины официально уволил Войцеха Балчуна с должности председателя правления Укрзализныцы.
Соответствующее распоряжение размещено на Правительственном портале.
"Уволить Балчуна Войцеха с должности председателя правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога по согласию сторон", - говорится в нем.
Кроме того, Кабмин согласовал прекращение контракта с Балчуном от 6 июня 2016 года.
Также правительство уполномочило первого вице-премьер-министра Степана Кубива заключить с Балчуном соглашение о прекращении контракта.
Напомним, преемник Балчуна рассказал, как будет бороться с коррупцией.