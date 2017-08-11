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Главная » Страна » Войцех Балчун официально уволен с должности

Войцех Балчун официально уволен с должности

Войцех Балчун официально уволен с должности
Войцех Балчун / Фото из открытых источников

Степан Кубив заключит с поляком соглашение о прекращении контракта

11.08.17 26
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Кабинет министров Украины официально уволил Войцеха Балчуна с должности председателя правления Укрзализныцы.

Соответствующее распоряжение размещено на Правительственном портале.

"Уволить Балчуна Войцеха с должности председателя правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога по согласию сторон", - говорится в нем.

Кроме того, Кабмин согласовал прекращение контракта с Балчуном от 6 июня 2016 года.

Также правительство уполномочило первого вице-премьер-министра Степана Кубива заключить с Балчуном соглашение о прекращении контракта.

Напомним, преемник Балчуна рассказал, как будет бороться с коррупцией.

 

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