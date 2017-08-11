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Главная » Страна » В Минэнерго незаконно засекречивают информацию, - суд

В Минэнерго незаконно засекречивают информацию, - суд

В Минэнерго незаконно засекречивают информацию, - суд
Фото: РИА Новости

 В ведомстве слишком вольно интерпретируют закон Украины "О доступе к публичной информации" 

11.08.17 111
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Шевченковский районный суд города Киева признал виновным заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины в необоснованном отнесении сведений к информации с ограниченным доступом.

Об этом говорится в постановлении суда, пишет "Доступ до правди".

Сообщается, что Минэнерго получило запрос о перечне инвестиционных программ, согласованных ведомством в течение прошлого года, копий писем, которыми направлены инвестиционные программы в министерство, копий документов, которыми оно давало согласования инвестиционных программ.

При этом автору запроса сообщили, что согласование Министерством инвестиционных программ лицензиатов связано с процессом принятия решений, которые предшествуют публичному обсуждению или принятию. Поэтому такая информация в соответствии со ст. 9 Закона Украины "О доступе к публичной информации" и приказа Министерства от 29.05.2015 № 320 "Об утверждении перечня сведений, составляющих служебную информацию в Минэнергоугля", якобы, является служебной.  

В ведомстве также отметили, что не являются распорядителем писем, которые инвесторы направляли в министерство, а проекты и одобренные электронные формы инвестиционных программ публикуются непосредственно лицензиатами.

В своем постановлении суд ссылается на нормы Закона Украины "О доступе к публичной информации" в частности на определение публичной информации, которая должна быть или такой, которая создавалась распорядителем, или - как в данном случае - такой, что находится в его владении.

Также суд отмечает, что указанные распорядителем нормы закона свидетельствуют, что запрашиваемая информация не отнесена к служебной, а также нет других ограничений - то есть не касается национальной безопасности, территориальной целостности, общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия, в соответствии разглашение информации не может нанести истинного вреда этим интересам, а также отсутствует потенциальный вред от обнародования такой информации.

Напомним, Насалик сказал, когда Украина сможет отказаться от антрацита.

 

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