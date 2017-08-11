В украинских домах продолжаются взрывы бытового газа

На этот раз пострадали люди в Ирпене

В ночь с 10 на 11 августа в квартире двухэтажного жилого дома в Ирпене Киевской области произошел взрыв бытового газа.

Как заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

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В квартире выбиты два окна, разрушены межкомнатные двери, повреждены деревянный пол на площади около 15 кв.м и обшивка входной двери четырех квартир. Разрушений несущих конструкций дома нет.

Все 27 жильцов дома были эвакуированы, а электро- и газоснабжение отключено.

Напомним, 26 июля,в жилом доме по улице Бурмистенко, 12 в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв. В результате произошло обрушение перекрытия между 1-м и 2-м этажом. Одна женщина погибла.