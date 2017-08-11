Деньги по PayPal из Украины пока отправить проблематично

Украинцы столкнулись со сбоем в работе PayPal - уже несколько дней при попытке перевести деньги с украинского аккаунта на иностранный выдается ошибка, которую пока не удается решить даже с техподдержкой.

Об этом сообщает Аin.ua.

При попытке перевести деньги, например, на американский аккаут сервис сообщает о проблеме и предлагает обратиться в поддержку. Однако там помочь украинцам тоже не могут - в PayPal отвечают, что знают о проблеме, однако ни причин, ни сроков ее решения не сообщают.

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При этом с осуществлением платежей за товары или услуги на американских торговых площадках проблем у украинских пользователей не возникает - блокируются только прямые денежные переводы с украинских аккаунтов на иностранные.

Специалисты компании занимаются изучением проблемы, однако точных сроков ее устранения не сообщают. Пока украинцам рекомендуют отправлять переводы через банки.

Напомним, НБУ усилил надзор за деятельностью платежных систем.