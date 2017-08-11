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Главная » Страна » Новости партнеров На «Нобелевскую» премию для учителей претендуют более 2000 педагогов

Новости партнеров На «Нобелевскую» премию для учителей претендуют более 2000 педагогов

<span class="label">Новости партнеров</span> На «Нобелевскую» премию для учителей претендуют более 2000 педагогов

Участники национального этапа международной премии Global Teacher Prize представляют все области страны, все возрастные категории – от 20 до 70 лет, все дисциплины – от музыки до физики. Но организаторы верят, что до 15 августа придут еще около 1000 заявок. Возможно, среди них будет и победитель, который получит 100 000 гривен.

11.08.17 24
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Global Teacher Prize — международная премия, основанная арабским миллиардером Санни Варки в 2014 году. Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine пройдет впервые. Цель как международного, так и национального конкурса — найти учителей-новаторов, которые идут в ногу со временем и внедряют новые практики. Победитель конкурса получит 100 000 гривен и вместе с пятеркой финалистов поедет на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубай, где назовут имя лучшего учителя в мире. ТОП-5 номинантов также получат год бесплатного повышения квалификации от инициатора Global Teacher Prize Ukraine — общественной организации «Освитория».

«Мы счастливы, что в Украине так много талантливых учителей, — говорит Зоя Литвин, организатор премии Global Teacher Prize Ukraine. — Среди тех, кто уже подал заявку на участие, и 24-летняя преподавательница физики, и 71-летний учитель литературы, есть участники из Самбора и Волновахи. Есть те, кто внедряют казацкую педагогику, устраивают онлайн-путешествия, соединяют физику и музыку на одном уроке. И каждый из них новатор. Мы призываем всех учителей подавать заявки. Используйте этот шанс, чтобы поделиться своими достижениями с миром».

20 лучших преподавателей определит оргкомитет премии Global Teacher Prize Ukraine. Все они соберутся 15 сентября в Одессе, где после различных воркшопов, креативных заданий и дискуссий экспертное жюри выберет 5 финалистов.

В состав жюри вошли Наталья Мосейчук — телеведущая «1+1», куратор премии, педагог по образованию; Зоя Литвин — председатель ОО «Освитория», организатор Global Teacher Prize Ukraine; Павел Хобзей — заместитель Министра образования и науки Украины; Александр Элькин — инициатор и вдохновитель образовательного движения «EdCamp» в Украине; Павел Роналдо — ученик 11 класса, который разработал прототип робота-поводыря; Майкл Вамая — преподаватель балета из Кении, основатель балетной школы в маленьком городке Кибера (Кения), ученики которой, благодаря занятиям танцами, достигают успехов в обычной школе, получают стипендии и возможность развиваться. Майкл Вамая вошел в десятку лучших учителей мира в Global Teacher Prize 2017.

Номинироваться на премию можно до 15 августа, заполнив анкету: http://globalteacherprize.org.ua/participate

Подробности о Global Teacher Prize Ukraine читайте здесь: https://www.facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine/

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