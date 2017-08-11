На Донетчине проведут гуманитарное разминирование

Организация The Halo Trust с 14 августа начнет гуманитарное разминирование в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.
"С целью оценки наличия, характера и степени загрязнения территорий минами и взрывоопасными предметами неправительственной организацией The Halo Trust с 14 августа начинается выполнение мероприятий гуманитарного разминирования в районах населенных пунктов Ломакино, Талаковка, Гнутово - Мариупольского района и Мирный - Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
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Напомним, в АТО погиб украинский военный, подорвавшись на взрывном устройстве.