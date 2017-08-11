В Генпрокуратуре пояснили, как Саакашвили может въехать на территорию Украины

Пропуск бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, как человека без гражданства, в Украину возможен только после оформления визы.

Об этом в Facebook написал замгенпрокурора Евгений Енин.



"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится инфо о наличии у него паспорта третьих стран) в Украине возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы - к уголовной ответственности (и не говорите потом, что не предупреждали)", - написал Енин.



Он отметил, что "непредоставление права на въезд Саакашвили с целью личного присутствия во время судебного заседания не может рассматриваться как основание для обжалования права на справедливый суд".

"Поскольку право на въезд в иностранное государство не является правом гарантированным Конвенцией, и истец (Саакашвили - ред.) может защищать свои интересы через защитника", - отметил Енин.

Ранее бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Саакашвили намерен обжаловать лишение украинского гражданства в административном суде, а затем - в Европейском суде по правам человека. Кроме того, он заявил, что не будет пытаться проникнуть в Украину "в багажнике".

Сотрудники Госпогранслужбы Украины изымут паспорт у экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили и не пропустят его на территорию Украины, если он попытается пересечь государственную границу.