Порошенко в этом году наездил по стране уже на 2,4 млн гривен

Чаще всего президент был в Одесской области

На поездки президента Петра Порошенко с рабочими целями в пределах Украины в январе-июле было потрачено из госбюджета 2 млн 486,2 тыс. гривен.

Об этом сообщает 112.ua.

За это время президент был в 14 региональных поездках. Больше всего Порошенко тянет в Одесскую область, где за 8 месяцев он побывал трижды.

"Также для обеспечения рабочих поездок президента Украины привлекаются соответствующие предприятия, учреждения и организации, находящиеся в управлении Государственного управления делами, которые предоставляют услуги по автотранспортному, медицинскому, санитарно-эпидемиологическому, протокольному, хозяйственному и иному обеспечению. Кроме того, для проведения мероприятий привлекаются работники Администрации президента Украины, Государственного управления делами, предприятий, что связано с расходами на командировку", - ответили в АП на запрос издания.

При этом, на Банковой уточнили, что ведение отдельного учета по категориям расходов по каждой рабочей поездке действующим законодательством не предусмотрено.

Напомним, Порошенко налетал в командировки на 11 млн грн.