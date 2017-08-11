Фигуранты по делу "стены Яценюка" могут выйти под залог в 25 млн грн

Подозреваемые в растрате средств проекта "Стена" арестованы по решению Соломенского суда столицы.
Им установлен суммарный залог в 25,5 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
При этом, сумму залога распределили по-разному - фигурантам дела придется внести от 500 тысяч до 8 миллионов гривен каждому.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство детективов и прокуроров в полном объеме.
Напомним, задержанных по делу "Стены" подозревают в хищении почти 17 млн грн.