Австралия задружится с Украиной

В Федеральном парламенте Австралии 45-го созыва создана группа дружбы Австралия-Украина.

Об этом сообщает "Укринформ".



"Союз Украинских Организаций Австралии приветствует создание новой парламентской группы Австралия-Украина при Федеральном парламенте Австралии и надеется на сотрудничество с объединением и его лидерами", - прокомментировал создание группы председатель СУОА Стефан Романив.

В состав группы вошли 30 парламентариев во главе с представителем правящей Либеральной партии Крисом Крюзером. Заместителем стала сенатор от оппозиции Катрина Билык. Среди других влиятельных членов группы - спикер Палаты представителей Федерального парламента Австралии Тони Смит, президент Сената Стефан Перри, теневой министр иностранных дел Пенни Вонг.

Ожидается, что официальное торжественное мероприятие по случаю начала деятельности группы при участии посольства Украины в Австралии и СУОА состоится в австралийском парламенте уже в ближайшее время. Во время мероприятия планируется проведение брифинга для членов группы по актуальным вопросам двусторонних отношений, ситуации в Украине и обсуждение предложений относительно текущей работы.

"Австралийско-украинская группа начинает работать в очень нужное время. Ее формирование, безусловно, является толчком для двусторонних отношений между Украиной и Австралией, а также для укрепления сотрудничества между ними. Формирование группы рассматривается как символ поддержки Австралией Украины в процессе проведения реформ и борьбы против российской агрессии", - заявил Стефан Романив, выразив надежду, что объединение станет важным шагом для развития межпарламентского диалога.

В связи с созданием группы СУОА призвал австралийских украинцев обращаться к депутатам федерального парламента от своих округов, информировать их о создании австралийско-украинской парламентской группы и поощрять вступать в объединение.