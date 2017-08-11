Россия оборудовала корабли Черноморского флота ракетами "Калибр", радиус поражения которых примерно 2500 км.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
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"Черноморский флот России пополнился двумя малыми ракетными кораблями "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных комплексами "Калибр-НК". По информации военных экспертов и сообщениям российских СМИ, указанные ракеты позволяют поражать цели на расстояниях до 2500 км", - говорится в сообщении.
Напомним, провоз вещей через админграницу с оккупированным Крымом могут упростить.