В зоне ЧАЭС будут перерабатывать жидкие радиоактивные отходы

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС построят завод по переработке жидких радиоактивных отходов.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
7 августа госспецпредприятие "Чернобыльская АЭС" заключило соглашение с ООО БК "Укрбудмонтаж" на возведение завода по переработке жидких радиоактивных отходов за 21,9 млн грн.
Подрядчик обязан провести строительные работы на сумму 11,2 млн грн, а также закупить оборудование на 10,7 млн грн. Работы должны завершить до декабря 2018 года.
Финансирование проекта предусмотрено собственными средствами предприятия, а также за счет госбюджета.
Напомним, французы могут построить гигантскую солнечную электростанцию в Чернобыле.