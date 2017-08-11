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Главная » Страна » В зоне ЧАЭС будут перерабатывать жидкие радиоактивные отходы

В зоне ЧАЭС будут перерабатывать жидкие радиоактивные отходы

В зоне ЧАЭС будут перерабатывать жидкие радиоактивные отходы
Фото из открытых источников

Завод должен быть построен к концу следующего года

11.08.17 181
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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС построят завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

7 августа госспецпредприятие "Чернобыльская АЭС" заключило соглашение с ООО БК "Укрбудмонтаж" на возведение завода по переработке жидких радиоактивных отходов за 21,9 млн грн.

Подрядчик обязан провести строительные работы на сумму 11,2 млн грн, а также закупить оборудование на 10,7 млн грн. Работы должны завершить до декабря 2018 года.

Финансирование проекта предусмотрено собственными средствами предприятия, а также за счет госбюджета.

Напомним, французы могут построить гигантскую солнечную электростанцию в Чернобыле.

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