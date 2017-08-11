В Укрзализныце ежегодно воровали до 15 млрд грн, – Омелян

Министр уверен, что на закупки, перевозки и снабжение в УЗ оказывают влияние отдельные народные депутаты и представители криминалитета

Ежегодно из компании Укрзализныця расхищается от 10 до 15 млрд гривен. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ZIK.

"По моим подсчетам, из этой компании крадется от 10 до 15 млрд гривен ежегодно, даже в этом состоянии. Эти деньги должны быть направлены не в карманы отдельных людей, а на модернизацию, на обновление компании", – отметил Омелян.

По его словам, отдельные народные депутаты и представители криминалитета оказывают влияние на закупки в Укрзализныце, а также на перевозки и снабжение.

Напомним, ранее Омелян заявлял, что подготовка к конкурсу на пост главы Укрзализныци должна занять не больше месяца. По словам министра, сам конкурс, вероятно, будет проведен в течение нескольких месяцев.