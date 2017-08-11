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Ситуация в Крыму

Amnesty International призывает Кремль освободить из заточения крымского дедушку-активиста

Amnesty International призывает Кремль освободить из заточения крымского дедушку-активиста
Сервер Караметов / Фото: Эдем Семедляев

Накануне 76-летний Караметов вышел на одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза

11.08.17 188
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Международная правозащитная организация Amnesty International призывает российские власти немедленного освободить 76-летнего жителя Крыма Сервера Караметова, задержанного за одиночный пикет.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как заявила глава представительства Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, задержание пожилого гражданина со слабым здоровьем, страдающего синдромом Паркинсона, и его арест – это новый гротескный пример действий российских властей против активистов из представителей крымских татар.

По ее словам, Караметова нужно освободить немедленно и безоговорочно.

Мужчина проводил одиночный пикет под зданием подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где слушалось дело заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

В отношении Караметова составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции".

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя 9 августа присудил Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не впервые. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Через три часа его отпустили после составления админпротокола.

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