Сын Януковича подал иск против Нацбанка

Сын беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр подал иск в Печерский районный суд Киева против Национального банка Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Этот иск зарегистрирован на сайте суда 10 августа. В нем указан истец Александр Янукович, ответчик – НБУ. Суть дела – возмещение убытков.

Рассматривать иск будет судья Лариса Цокол.

Напомним, Александр Янукович – старший сын беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича был ядром финансово-промышленной группы, так называемой "Семьи" – с мощным представительством в силовом и финансовом блоках власти, активами в промышленности, банковской сфере и энергетике.

По состоянию на 1 ноября 2013 года журнал "Корреспондент" оценивал состояние Александра Януковича в $510 млн.

В 2014 году с состоянием в $79 млн входил в топ-100 самых богатых украинцев по версии издания "Новое время".

28 февраля 2014 года в Женеве начали расследование в отношении Александра Януковича и его отца Виктора Януковича. Их подозревают в отмывании денег.

6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Янукович с отцом и братом числятся в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции.