Трамп: Американское оружие готово к бою

Президент США Дональд Трамп сделал еще одно предупреждение Северной Корее в пятницу, заявив, что американское оружие "готово к бою".

"Военные решения теперь полностью установлены и готовы к бою, как только Северная Корея поступит неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет другой путь!", – написал Трамп в Twitter через день после того, как министр обороны США сказал, что Соединенные Штаты готовы противостоять любой угрозе со стороны Пхеньяна.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!