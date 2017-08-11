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Главная » Страна » Трамп: Американское оружие готово к бою

Трамп: Американское оружие готово к бою

Трамп: Американское оружие готово к бою
Дональд Трамп / Фото: macleans.ca

Отношения между США и КНДР опасно накалились

11.08.17 140
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Президент США Дональд Трамп сделал еще одно предупреждение Северной Корее в пятницу, заявив, что американское оружие "готово к бою".

"Военные решения теперь полностью установлены и готовы к бою, как только Северная Корея поступит неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет другой путь!", – написал Трамп в Twitter через день после того, как министр обороны США сказал, что Соединенные Штаты готовы противостоять любой угрозе со стороны Пхеньяна.

Напомним, за последние дни отношения между КНДР и США серьезно обострились. Так, КНДР заявила о возможности нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. При этом власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, назвав его "безрассудным".

Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким. Американские СМИ также сообщили, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи.

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