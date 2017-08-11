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Главная » Страна » Укрзализныцю ждут массовые увольнения, Балчун был просто красивым фронтменом, – Омелян

Укрзализныцю ждут массовые увольнения, Балчун был просто красивым фронтменом, – Омелян

Укрзализныцю ждут массовые увольнения, Балчун был просто красивым фронтменом, – Омелян
Владимир Омелян / Фото: УНИАН

Кадровые чистки коснутся заместителей и руководителей структурных подразделений

11.08.17 826
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Увольнения в Укрзализныце должны касаться, минимум, чиновников второго уровня, то есть увольнению подлежат заместители руководителя и главы структурных подразделений. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Экономическая правда.

"Это не только мое требование, это озвучил премьер-министр еще месяц назад, и я думаю, что это будет выполнено на следующей неделе. Потому что проблема не в Балчуне. Он был красивым фронтменом", – заявил министр.

Омелян считает, что кадровые "чистки" должны касаться, минимум, чиновников второго уровня, то есть увольнению подлежат заместители руководителя и главы структурных подразделений.

Министр также отметил, что коррупция на предприятии только увеличилась.

Он считает, что Укрзализныця должна быть возвращена под управление Министерства инфраструктуры.

"Потому что Министерство экономики не имеет ни компетенции, ни соответствующих подразделений, ни видения, как развивать компанию. Следующий этап – это создание независимых наблюдательных советов, которые, собственно, и имеют все права на владение компанией. И тогда уже совершенно неважно, что не Министерство экономического развития, а Министерство инфраструктуры занимается железной дорогой", – считает Омелян.

Напомним, 9 августа правительство выбрало вместо Войцеха Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

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