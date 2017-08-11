В ближайшие выходные в Украине будет жарко, лишь на западе в воскресенье похолодает и пройдут дожди.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от УНИАН.

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +32°. В воскресенье облачно с прояснениями, +20°...+33°.

Во Львове завтра переменная облачность, ночью +16°, днем +33°. В воскресенье без осадков, +13°...+22°.

В Луцке в субботу ночью +19°, днем +34°, без осадков. В воскресенье ночью +15°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +17°...+32°. В воскресенье до +32°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +18°, днем +34°. В воскресенье +22°...+35°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +32°. В воскресенье +21°...+34°, солнечно.

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +18°, днем +35°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +19°...+36°.

В Симферополе завтра без осадков, +21°...+32°. В воскресенье +20°...+35°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +32°. В воскресенье температура до +34°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +32°. В воскресенье +16°...+34°, солнечно.

Прогноз на 12 августа

Прогноз на 13 августа

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +28°. В воскресенье дождь, ночью +8°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +32°. В воскресенье пасмурно, ночью +12°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +31°. В воскресенье температура днем +19°, дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +30°, в воскресенье дождь, температура воздуха +13° …+21°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +20°, днем до +31°. В воскресенье без осадков, до +32°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +21° …+31°. В воскресенье до +33°.