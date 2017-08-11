19-летний украинский политзаключенный в РФ осужден на 8 лет

Украинского политзаключенного в России Артура Панова приговорили к 8 годам колонии общего режима за якобы подготовку теракта в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает российский сайт Медиазона.

"Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима 19-летнего украинца Артура Панова, обвиняемого в терроризме", – говорится в сообщении.

Также решение вынесли по делу 34-летнего россиянина Максима Смышляева, которого обвиняют в пособничестве терроризму. Следствие утверждает, что Смышляев помогал Панову в якобы подготовке теракта и вел с ним переписку об этом.

Гособвинение РФ просило приговорить Панова к девяти годам колонии общего режима, а Смышляева – к десяти годам колонии строгого режима.

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Напомним, Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области. По версии российских властей он под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России. На момент задержания Панову еще не исполнилось 18 лет.

В мае 2017 года Артур Панов обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, а также потребовал вернуть его на Украину. Он неоднократно объявлял голодовки.