В Киеве еще одну улицу сделают пешеходной

Улица Ярославов вал в Киеве / Фото из открытых источников

Пешеходную зону в рамках эксперимента организуют с 24 августа на улице Ярославов Вал

Киевская городская государственная администрация намерена в тестовом режиме сделать пешеходным отрезок улицы Ярославов Вал. Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации Сергей Симонов.

"Мы параллельно сейчас запустим еще Ярославов Вал, сделаем там пешеходный отрезок и в сентябре будем принимать решение относительно того понравилось ли киевлянам, подошло, не подошло, с учетом тех замеров, которые мы будем делать по прилегающим улицам", – сказал Симонов.

Он уточнил, что отрезок улице Ярославов Вал планируется сделать пешеходным с 24 августа.

Ранее сообщество дизайнеров-волонтеров "Агенти змін" предложило ограничить движение транспорта на участке ул. Ярославов Вал от ул. Стрелецкой до ул. Ивана Франко.

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Напомним, в июле Киевгорадминистрация приняла решение об обустройстве пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного на участке до улицы Андреевской.