Столичные пляжи опять объявили непригодными для купания

На всех 11 городских пляжах Киева запретили или не рекомендуют купаться. Об этом сообщается на сайте столичного коммунального предприятия "Плесо".
По этим данным, "красный" статус, то есть запрет купаться, на сегодня у пляжей "Центральный", "Вербное", "Радуга", "Тельбин" и "Пуща Водица", а на пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "«Предместная Слободка" и "Черторый" купаться не рекомендуют.
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Ранее сообщалось, что с начала августа в столице удерживается жаркая погода. Был побит температурный рекорд за последние 137 лет.