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Главная » Страна » В АТО погиб один украинский военный
Ситуация в Донбассе

В АТО погиб один украинский военный

В АТО погиб один украинский военный

Шестеро бойцов ранено

12.08.17 37
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим тишины: трое украинских военнослужащих были ранены, еще трое получили боевые травмы, один погиб, подорвавшись на мине.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Так неподалеку Счастья и Новотошковского, по нашим позициям, боевики несколько раз применяли минометы и гранатометы. А по опорным пунктам на подступах к Сизому выпустили по меньшей мере 5 мин калибра 120 миллиметров. Кроме того, ночью, бандиты почти полчаса били из 120-миллиметрового миномета по украинским укреплениям в районе Крымского", - говорится в сообщении.

На приморском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреливали наблюдательный пункт ВСУ неподалеку Лебединского. Также вооруженные провокации зафиксированы в районе Марьинки. 

На донецком направлении, около 21 часа, в результате обстрела украинских позиций из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на окраинах Авдеевки, получил ранения один военнослужащий.

Напомним, бойцам АТО на первой линии будут доплачивать до 10 тысяч грн.

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