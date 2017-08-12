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Утвержден перечень учебных программ для внешкольных заведений

Утвержден перечень учебных программ для внешкольных заведений
Иллюстративное фото

Соответствующее письмо разослано структурным подразделениям

12.08.17 119
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Министерство образования и науки Украины утвердило перечень учебных программ для использования во внешкольных заведениях образования.

Об этом говорится в письме ведомства, которое было направлено структурным подразделениям по вопросам образования и науки.

"В 2017 году 29 учебных программ по внешкольному образованию исследовательско-экспериментального, туристическо-краеведческого, физкультурно-спортивного, художественно-естетического, научно-технического направлений внешкольного образования получили гриф Министерства образования и науки Украины "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" и были одобрены к использованию во внешкольных учебных заведениях", - говорится в письме.

Учебные программы по внешкольному образованию, которые имеют гриф Министерства образования и науки Украины, доступны на официальных веб-сайтах Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и государственных центров внешкольного образования: Национального эколого-натуралистического центра ученической молодежиНационального центра "Малая академия наук Украины"Украинского государственного центра туризма и краеведения ученической молодежи, а также Украинского государственного центра внешкольного образования.

Напомним, Кличко предположил, что в Киеве возможно успеют даже 11-й садик достроить.

 

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