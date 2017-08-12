По Ровенской области ездят авто с тысячами литров спирта

В Ровенской области налоговики задержали незаконную партию спирта объемом 1200 литров.
Об этом сообщает главное управление ГФС Ровенской области.
"На автодороге "Ровне - Сарны" 09.08.2017 остановлен автомобиль Opel Vivaro под управлением жителя одной из деревень области. В транспортном средстве обнаружены 1200 литров спирта, который находился в шести пластиковых бочках объемом 200 литров каждая", - сказано в сообщении.
Спирт ориентировочной стоимостью 270 тыс. грн, а также транспортное средство стоимостью около 300 тыс. грн изъяты.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, спиртопровод в Молдову обнаружен в Черновицкой области.