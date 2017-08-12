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Главная » Страна » Снести памятник Брежневу требуют на Днепропетровщине

Снести памятник Брежневу требуют на Днепропетровщине

Снести памятник Брежневу требуют на Днепропетровщине
Иллюстративное фото

Монумент подпадает под закон о декоммунизации

12.08.17 147
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Жители Каменского Днепропетровской области требуют от властей города демонтировать памятник советскому генсеку Леониду Брежневу

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Активисты зарегистрировали соответствующее обращение на сайте электронных петиций к местным властям, объявив сбор подписей за снос памятника.

"Отказ демонтажа указанного памятника – прямое нарушение действующего закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики. Л. И. Брежнев является нашим земляком, выходцем из нашего города, но это не оправдывает его деяний как политического деятеля", – говорится в обращении.

По мнению активистов, поскольку памятник не был внесен во Всеукраинский реестр недвижимых памятников истории, он подпадает под закон о декоммунизации и демонтаже.

Напомним, Дуда одобрил снос коммунистических памятников в Польше.

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