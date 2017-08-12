Снести памятник Брежневу требуют на Днепропетровщине

Жители Каменского Днепропетровской области требуют от властей города демонтировать памятник советскому генсеку Леониду Брежневу
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Активисты зарегистрировали соответствующее обращение на сайте электронных петиций к местным властям, объявив сбор подписей за снос памятника.
"Отказ демонтажа указанного памятника – прямое нарушение действующего закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики. Л. И. Брежнев является нашим земляком, выходцем из нашего города, но это не оправдывает его деяний как политического деятеля", – говорится в обращении.
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По мнению активистов, поскольку памятник не был внесен во Всеукраинский реестр недвижимых памятников истории, он подпадает под закон о декоммунизации и демонтаже.
Напомним, Дуда одобрил снос коммунистических памятников в Польше.