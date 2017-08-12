В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

С 8 августа 2017 в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
Об этом заявили в ГСЧС.
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Превышение максимальных значений предельно допустимой концентрации оксидом углерода - 1-2,6 в районах: Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.
Напомним, Столичные пляжи опять объявили непригодными для купания.